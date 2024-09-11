Около 20 стран запланировали участие в конкурсе "Интервидение" осенью 2025 года

Фото: depositphotos/tsalko

Около 20 стран планируют принять участие в музыкальном конкурсе "Интервидение" осенью 2025 года. Об этом "Интерфаксу" заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"К нему (конкурсу "Интервидение". – Прим. ред.) идет очень интенсивная подготовка", – сказал Швыдкой в кулуарах Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Он отметил, что первый конкурс состоится в Москве. Ожидается, что мероприятие станет регулярным. Оно будет или ежегодным, или будет проходить раз в два года, добавил Швыдкой.

Вопрос о том, будут ли меняться страны, в которых проходит конкурс, как это происходит с "Евровидением", рассматривается, уточнил он. По его словам, местом проведения "Интервидения" может быть не только РФ, но и другие государства.

Ранее в российском МИД сообщили, что приглашения принять участие в "Интервидении" направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС и некоторые государства Латинской Америки. Конкурс должен стать ежегодной площадкой для демонстрации "аутентичной национальной песенной культуры". По данным МИД, идею проведения "Интервидения" одобрил Владимир Путин.