Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу вейпов детям до 2 млн руб

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России увеличиваются размеры штрафов за продажу табачной и никотиносодержащей продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Штраф за продажу детям табачной продукции для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Гражданам, нарушившим данные ограничения и запреты, придется выплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим – от 90 до 120 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафов увеличится до 20–30, 50–90 и 120–150 тысяч рублей соответственно.

Закон также предусматривает штрафы за оптовую и розничную продажу насвая и никотиновой продукции, предназначенной для жевания, сосания и нюханья. Граждане за нарушение будут обязаны заплатить от 150 до 200 тысяч рублей, должностные лица – от 300 до 500 тысяч рублей, а юридические – от 1 до 1,5 миллиона рублей.

Штрафы за производство табачной, никотиносодержащей и алкогольной продукции без должной маркировки вырастут для должностных лиц до 500 тысяч рублей, для юридических – до 1 миллиона рублей. За реализацию тех же категорий товаров – 1,5 миллиона рублей.



Помимо этого, Путин подписал закон, по которому административная ответственность вводится за продажу детям опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К такой продукции относят зажигалки и баллоны для их заправки.

Штраф для физических лиц составит 150–300 тысяч рублей, для должностных лиц – 500–700 тысяч рублей, для юрлиц – от 1,5 до 2 миллиона рублей.

Законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Между тем председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что законопроект о запрете продажи безалкогольного пива детям младше 18 лет будет инициирован в случае определения психологической зависимости при употреблении безалкогольных напитков с детского возраста.

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас на полках магазинов можно увидеть напитки, в названии которых есть алкоголь. При этом их свободно продают детям.

