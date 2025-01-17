Глава комитета ГД Леонов предложил запретить продажу безалкогольного пива детям

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Законопроект о запрете продажи безалкогольного пива детям младше 18 лет будет инициирован в случае определения психологической зависимости при употреблении безалкогольных напитков с детского возраста. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Государственная дума заказала исследование о психологическом и физическом влиянии безалкогольного пива на несовершеннолетних. <...> Если будет доказано, что при употреблении этого напитка с детского возраста уже развивается определенная психологическая зависимость, то мы будем выходить с инициативами о запрете рекламы безалкогольного пива и о запрете продажи его несовершеннолетним", – подчеркнул депутат.

Также парламентарий обратил внимание на то, что сейчас на полках магазинов можно увидеть напитки, в названии которых есть алкоголь. При этом их свободно продают детям.

"Например, детское шампанское. Как шампанское может быть детским? Может быть, скоро появится детская водка? Ребенок, для которого такие напитки привычны, думает о том, что скоро ему исполнится 18 лет и он будет пить уже настоящее шампанское или водку", – отметил Леонов.

Помимо этого, председатель комитета по охране здоровья предложил отказаться от детских образов в рекламах продуктов и фастфуда. По его словам, участие несовершеннолетних уместно "лишь в социальной рекламе, которая рассказывает о том, как здорово быть многодетной семьей".

Ранее депутаты Госдумы также высказали предложение ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. По мнению парламентариев, именно отсутствие родительского контроля может привести к тому, что дети начнут выпивать алкоголь.