В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за продажу вейпов детям

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Законопроект, предлагающий установить уголовное наказание за продажу вейпов детям, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента на сайте со ссылкой на ее председателя Вячеслава Володина.

Предлагается также увеличить размер штрафов за такие нарушения. Володин считает, что принятых ранее решений недостаточно.

"Это важный шаг по наведению порядка в этой сфере. Нам надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. И, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", – отметил спикер ГД.

Ранее российский Минздрав поддержал инициативы, направленные на сокращение потребления никотина, в том числе электронных сигарет, вейпов, систем нагревания. Их реализуют в рамках стратегии по борьбе с потреблением табака никотинсодержащей продукции на период до 2030 года.

Тем временем Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением продавать электронные сигареты и средства доставки никотина (ЭСДН) в аптеке по рецепту. Общественники хотят приравнять электронные сигареты к лекарственным средствам и ограничить их продажу.