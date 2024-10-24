Минздрав РФ поддержал инициативы по сокращению потребления никотина

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Минздрав РФ поддержал инициативы, направленные на сокращение потребления никотина, в том числе электронных сигарет, вейпов, систем нагревания, которые реализуют в рамках стратегии по борьбе с потреблением табака и никотинсодержащей продукции на период до 2030 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что министерство направило профильным ведомствам проект заключения кабмина на инициативу, запрещающую продажу табачных изделий, а также продукции, устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года.

В ведомстве уточнили, что сейчас проект официального отзыва кабмина находится в процессе проработки с заинтересованными органами исполнительной власти. Министерство подчеркнуло, что потребление табака, в том числе электронных сигарет, является причиной возникновения заболеваний, связанных с его воздействием на организм. Они могут привести к инвалидности и преждевременной смертности, что создает социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом.

Между тем в ближайшее время в России могут принять Федеральный закон о запрете курения любых кальянов в общественных местах. По словам зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, кальяны приравнивают к сигаретам, что поспособствует их исчезновению в стране. Он добавил, что под запрет подпадут также те кальяны, в которых используются жидкости без никотина.

Также в РФ предлагают запретить продавать зажигалки, баллончики для них и других газосодержащих предметов несовершеннолетним гражданам. Покупка для них будет недоступна как офлайн, так и онлайн. Кроме того, органы государственной власти обяжут защищать детей от сведений, пропагандирующих вдыхание сжиженных углеводородных газов.