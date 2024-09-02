Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 16:40

Общество
Главная / Новости /

Психиатр Казанцев: отдушки вейпов негативно влияют на работу бронхов

Психиатр рассказал, какой вред приносит курение вейпов и электронных сигарет

Фото: 123RF/lenetssergey

Курение вейпов и электронных сигарет приводит к кислородному голоданию, воздействуя на работу бронхов, рассказал в эфире радио КП психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

За исключением никотина, в составе жидкостей, которые используются в этих устройствах, присутствуют отдушки, отметил эксперт. По его словам, именно они наносят вред бронхам.

Так, они содержат диацетил. Данное вещество вызывает сужение бронхов. Также в них присутствует глицерин, который приводит к возникновению сухости во рту и развитию сухого кашля. Кроме того, в их составе есть пропиленгликоль, который нередко становится возбудителем аллергии, а также вызывает кожные заболевания и астму.

Ранее Минздрав предупреждал россиян о новой болезни EVALI, к которой приводит курение вейпов и электронных сигарет. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус.

У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.

"Безопасный город": новое заболевание от вейпов EVALI вызывает поражение бронхов

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика