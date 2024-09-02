Психиатр Казанцев: отдушки вейпов негативно влияют на работу бронхов

02 сентября, 16:40Общество
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Курение вейпов и электронных сигарет приводит к кислородному голоданию, воздействуя на работу бронхов, рассказал в эфире радио КП психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
За исключением никотина, в составе жидкостей, которые используются в этих устройствах, присутствуют отдушки, отметил эксперт. По его словам, именно они наносят вред бронхам.
Так, они содержат диацетил. Данное вещество вызывает сужение бронхов. Также в них присутствует глицерин, который приводит к возникновению сухости во рту и развитию сухого кашля. Кроме того, в их составе есть пропиленгликоль, который нередко становится возбудителем аллергии, а также вызывает кожные заболевания и астму.
Ранее Минздрав предупреждал россиян о новой болезни EVALI, к которой приводит курение вейпов и электронных сигарет. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус.
У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.
"Безопасный город": новое заболевание от вейпов EVALI вызывает поражение бронхов