В Госдуму внесен проект о штрафах за продажу детям баллончиков с сжиженным газом

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Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий штрафы до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

Инициативой предлагается внести изменения в статью "Несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции" КоАП РФ.

Так, ее третью часть хотят дополнить штрафами за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включенных в перечень, утвержденный кабмином России.

Законопроект позволит обеспечить исполнение предлагаемого законодательного ограничения соответствующими мерами административной ответственности, следует из пояснительной записки. Кроме того, принятие инициативы не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

Также в России предлагают запретить продавать зажигалки, баллончики для них и других газосодержащих предметов несовершеннолетним гражданам как офлайн, так и онлайн. Кроме того, органы государственной власти могут обязать защищать детей от сведений, пропагандирующих вдыхание сжиженных углеводородных газов.