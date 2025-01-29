Депутат ГД Гусев предложил запретить чехлы для маскировки алкоголя

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Продажу специальных приспособлений и чехлов, маскирующих алкогольную продукцию, могут запретить в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. С его законопроектом ознакомилось РИА Новости.

В проекте, который Гусев хочет внести в нижнюю палату парламента, уточняется, что запрет распространяется на маскировку всех напитков, реализация и употребление которых регулируется законом. В частности, это энергетические и безалкогольные тонизирующие напитки.

Парламентарий отметил, что популярность маркетплейсов привела к доступности подобных средств маскировки среди взрослых и детей. Производители продают приспособления для сокрытия напитков, которые запрещены к употреблению ряду категорий граждан.

В частности, подчеркнул депутат, несовершеннолетние могут при помощи чехлов замаскировать энергетические напитки, а взрослые – алкоголь, который запрещено распивать в общественных местах.

"Подростки умудряются так прятать алкоголь прямо в школе. И выпивать во время урока. Понятно, учителя не видят, что там на задней парте за баночки, вроде как газировка", – рассказал Гусев.

Между тем председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что законопроект о запрете продажи безалкогольного пива детям младше 18 лет будет инициирован в случае определения психологической зависимости при употреблении безалкогольных напитков с детского возраста.

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас на полках магазинов можно увидеть напитки, в названии которых есть алкоголь. При этом их свободно продают детям.