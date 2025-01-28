В Совфеде поддержали повышение штрафов за продажу вейпов и табака детям

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Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о повышении штрафов до 2 миллионов рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, изменения будут внесены в статью 14.53 КоАП РФ. Штраф за продажу табачной продукции несовершеннолетним возрастет до 300 тысяч рублей для физических лиц, до 700 тысяч рублей – для должностных лиц и до 2 миллионов рублей – для юридических лиц.

Если граждане нарушат запрет при розничной продаже, им будет грозить штраф 20 тысяч рублей. За то же нарушение для должностных и юрлиц определен штраф 50 и 120 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, за повторное нарушение физические лица будут обязаны выплатить 30 тысяч рублей, должностные и юридические – от 90 до 150 тысяч рублей.

Также законопроект определит штрафы для реализации насвая, пищевого никотина, предназначенного для жевания, сосания или нюханья, сосательного табака (снюса). Для первой категории лиц он составит 200 тысяч рублей, для второй и третьей – 500 тысяч и 1,5 миллиона рублей.

Помимо этого, предлагается увеличить штраф за производство алкоголя или табачной и никотиносодержащей продукции без маркировки или с нарушением ее нанесения. Физическим и юрлицам будет положено выплатить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Наказание за оборот этих же товаров без маркировки представит собой штраф в размере от 150 до 1,5 миллиона рублей для трех категорий лиц.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла этот законопроект. До принятия инициативы наказание для граждан предусматривало штрафы от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 300 тысяч, а для юрлиц – от 400 до 600 тысяч.

Кроме того, в России также могут запретить продажу вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями. По мнению депутата Яны Лантратовой, принятие инициативы позволит уменьшить доступность соответствующей продукции для молодежи, предотвратить формирование положительного отношения к курению у студентов, а также создаст более благоприятную образовательную среду.