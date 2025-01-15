В ГД внесен проект о запрете розничной продажи табачных изделий в павильонах

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Государственный совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, подразумевающий введение запрета на розничную продажу никотинсодержащей продукции и жидкостей в павильонах. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе ГД.

Запрет также могут распространить на продажу в павильонах безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств, предназначенных для потребления никотинсодержащей продукции. Исключением могут стать лишь случаи отсутствия на территории населенных пунктов стационарных торговых объектов.

В случае принятия законопроекта изменения будут внесены в часть 1 статьи 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

В пояснительной записке к документу также указано, что павильоны, как правило, находятся в местах с высокой проходимостью, в том числе на остановках общественного транспорта. Авторы инициативы полагают, что это обстоятельство влияет на рост интереса потребителей к продукции, которую можно там приобрести. В частности, подчеркнули составители законопроекта, продажа никотинсодержащей продукции и безникотиновых жидкостей в таких павильонах приводит к распространению курения среди населения.

Ранее Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов. Изменения касаются статьи 151.1 Уголовного кодекса РФ о неоднократной продаже детям алкогольной продукции.

