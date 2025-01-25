Росстандарт утвердил ГОСТ на табак для кальяна

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В России утвердили государственный стандарт на табак для кальяна. Так, массовая доля никотина должна оставаться на уровне не более 3,5%, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Росстандарта.

ГОСТ запрещает использовать для изготовления продукции наркотические или психотропные вещества, а также жидкости и соли никотина, где его содержание превышает 20 миллиграмм на миллилитр.

В документе указано, что можно использовать ферментированное и неферментированное табачное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, питьевую и дистиллированную воду, лимонную кислоту, натрия бензоат, калия собрат, белый сахар, патоку крахмальную, натуральный мед, мелассу свекловичную, инвертированный сироп.

Другие сырье и ингредиенты должны соответствовать требованиям 4.2.2 и приложения А и не нарушать установленные характеристики табачной смеси.

Кроме того, Росстандарт обозначил также требования к транспортировке и хранению, упаковке и маркировке. Не менее 17% боковой стороны коробки должно занимать предупреждение о содержании "системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ".

Ранее депутаты Госдумы повысили штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов. Сумма неустойки для граждан будет варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч и для юрлиц – от 1,5 до 2 миллионов рублей.

При этом норма будет распространяться на случаи, если действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Также ГД ввела штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом. До 60 тысяч рублей за нарушение заплатят физические лица. Для должностных лиц штраф может составить до 300 тысяч рублей.

