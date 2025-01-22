Госдума ввела штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы ввели штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом. Законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях.

Изменения вносятся в статью КоАП РФ о несоблюдении ограничений или нарушении запретов в сфере торговли табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, в том числе кальянами и устройствами для потребления соответствующей продукции.

Теперь штраф за данное нарушение для граждан составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч, а для юрлиц – до 600 тысяч. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее депутаты повысили штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов. Сумма неустойки для граждан будет варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч и для юрлиц – от 1,5 до 2 миллионов рублей.

При этом норма будет распространяться на случаи, если действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

