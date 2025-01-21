Госдума повысила штрафы за продажу вейпов и сигарет детям до 2 млн руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, повышающий до 2 миллионов рублей штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов несовершеннолетним.

Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным еще в ноябре 2024 года. До принятия инициативы наказание для граждан предусматривало штрафы от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 300 тысяч, а для юрлиц – от 400 до 600 тысяч.

Теперь штрафы для первой группы поднимутся и будут от 200 до 300 тысяч рублей, для второй – от 500 до 700 тысяч, а для третьей – от 1,5 до 2 миллионов рублей. Норма будет распространяться на случаи, если действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Принятие проекта также увеличит сумму неустойки за нарушения в сфере розничной торговли табачными изделиями, за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и сосательного табака (снюса).

Кроме того, размер взыскания увеличится и за производство алкогольной продукции, ввод в оборот табачных изделий или никотинсодержащей продукции без маркировки или с нарушением правил ее нанесения.

В России также могут запретить продажу вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями. По мнению депутата ГД Яны Лантратовой, принятие инициативы позволит уменьшить доступность соответствующей продукции для молодежи, предотвратить формирование положительного отношения к курению у студентов, а также создаст более благоприятную образовательную среду.

