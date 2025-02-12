В "Активном гражданине" началось голосование о будущем цирка на Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве проходит обсуждение судьбы Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. В связи с этим в проекте "Активный гражданин" началось голосование о будущем учреждения, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Московским детям нужен новый цирк. Такой, куда будет интересно прийти не один, и даже не два раза. Современный, с возможностями для постановки ярких и захватывающих шоу, в которых активно используется виртуальная реальность и прочие технологии завтрашнего дня", – написал мэр.

Он объяснил, что старое здание, которое построили более полувека назад, уже не может обеспечивать комфорт зрителей, поэтому на его месте следует построить новое. По словам градоначальника, сейчас в старом цирке в жаркие дни очень душно, а в дождливые там протекает крыша.

Кроме того, животные находятся в условиях, которые не подходят им. Собянин указал, что отремонтировать старое здание можно, но создать там хорошие условия окажется невозможно.

Он призвал сделать из классического циркового манежа бассейн для водных представлений или каток для танцев на льду. Мэр столицы предложил москвичам определиться с новым цирком и его местоположением.

Концепцию реконструкции здания Большого Московского государственного цирка Собянин представил в январе. Объекты общей площадью 80 тысяч квадратных метров соединят переходом. Также после реконструкции вместимость зала составит пять тысяч мест для зрителей.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не занимается оценкой реконструкции Большого Московского цирка. Согласно планам, комплекс будет построен к 2028 году.

