"Мой район. Новости": в Басманном районе приведут в порядок исторический дом

В Басманном районе начался капитальный ремонт дома кооператива "Политкаторжанин". Здание на улице Покровке, построенное почти 100 лет назад, обновят как изнутри, так и снаружи.

Дом возведен в стиле конструктивизма, а его жилье изначально предназначалось для участников Первой русской революции. Сейчас строение требует серьезных работ: будет заменена система водоснабжения, обновлен фасад, а также проведен ремонт подвала.

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