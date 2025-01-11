Эксперт Муфлиханов: батареи могут стать альтернативой быстрым зарядкам для электромобилей

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Сменные батареи предлагают рассмотреть в качестве альтернативы быстрым зарядкам для электромобилей в РФ. Такая практика уже применяется в Китае, и этот опыт можно использовать, отметил эксперт отрасли Марат Муфлиханов в беседе с РИА Новости.

Около 40 минут требуется в среднем на зарядку электромобилей на станциях, где используется система ONDER. При этом на быстрых заправках в Китае на это уходит 5–7 минут, уточнил специалист.

Для комфорта автомобилистов инфраструктуру необходимо развивать, подчеркнул Муфлиханов. Зарядных станций должно быть больше рядом с торговыми центрами, ресторанами и кафе, добавил он. Эксперт также назвал перспективным создание зарядных хабов на платных трассах.

К 2030 году в Москве может вырасти количество электромобилей до 320 тысяч, а также расшириться сеть электрозарядных станций (ЭЗС) до 30 тысяч, рассказал ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В городе устанавливают новые ЭЗС мощностью 150 кВт, скоро специалисты начнут размещать хабы для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10–15 авто.

