Количество электромобилей в Москве может вырасти до 320 тыс к 2030 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К 2030 году в Москве может вырасти количество электромобилей до 320 тысяч, а также расшириться сеть электрозарядных станций (ЭЗС) до 30 тысяч, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба Дептранса.

Уже сегодня в городе начали устанавливать новые ЭЗС мощностью 150 кВт, скоро специалисты начнут размещать хабы для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10–15 авто, отметил вице-мэр.

Причем установленные больше месяца назад в центре Москвы быстрые электрозарядные станции повышенной мощности 150 кВт стали самыми популярными по количеству зарядных сессий среди всей городской сети. Так, Ликсутов уточнил, что в прошлом месяце на них подзарядились более 2 тысяч раз.

Между тем Сергей Собянин заявил о продлении в Москве в следующем году льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей. По словам градоначальника, развитие электротранспорта в столице не является "разовой модной темой", так как для мегаполиса очень важен экологичный транспорт, например, в Москве 80% загрязнений происходит из-за автомобилей.

Также Собянин отметил, что аккумуляторы для электротранспорта совершенствуются, за счет чего увеличивается пробег, и даже для российских дорог он становится достаточно приемлемым.