Пилотный проект запущен на зарядных станциях в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пилотный проект, предполагающий ускорение развития инфраструктуры, запущен на 39 новых зарядных станциях (ЭЗС) проекта "Энергия Москвы", передает пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, такое решение повысит инвестиционную привлекательность. Он напомнил, что в "Энергию Москвы" входит около 290 зарядных станций в более чем 100 районах столицы.

"К 2030 году планируем расширить зарядную инфраструктуру до 30 тысяч станций. Это обеспечит рост количества электромобилей до 320 тысяч — 7% от общего числа машин", – уточнил вице-мэр.

В свою очередь, на новых установленных ЭЗС будет действовать рекомендованный тариф – 20 рублей за киловатт в час. При этом, как отметили в транспортном ведомстве, даже так зарядка электромобиля будет обходиться дешевле заправки автомобиля с ДВС почти на 30%.

Установленные ранее станции также останутся для пользователей бесплатными. Кроме того, Дептранс сохранил такие льготы, как нулевой транспортный налог и бесплатные городские парковки.

Ликсутов спрогнозировал к 2030 году рост количества электромобилей до 320 тысяч. Уже сегодня в городе начали устанавливать новые ЭЗС мощностью 150 киловатт, напомнил он. Скоро специалисты начнут размещать хабы для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10–15 авто.

Причем установленные больше месяца назад в центре Москвы быстрые электрозарядные станции повышенной мощности 150 киловатт стали самыми популярными по количеству зарядных сессий среди всей городской сети. Так, Ликсутов уточнил, что в прошлом месяце на них подзарядились более 2 тысяч раз.