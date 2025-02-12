Новые зарядные станции для электробусов появились в трех районах Москвы

В столице продолжается развитие экологичного транспорта. С начала года в городе установили 14 новых зарядных станций для электробусов. Они появились в районах Ивановское, Дмитровский и Коньково.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, расширение инфраструктуры позволит выпускать на маршруты больше электробусов, заменяя дизельный транспорт. В городе уже работает более 360 зарядных станций, обеспечивая движение свыше 2 тысяч машин.

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