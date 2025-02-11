Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Строительство путепровода через ход Северо-Западной хорды (СЗХ) в Мнёвниковской пойме планируют закончить в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, благодаря путепроводу и строящемуся мосту через Москву-реку в створе Новозаводской улицы появится новый маршрут до района Филевский Парк, Национального космического центра и площадки "Хруничева" особой экономической зоны "Технополис "Москва". Эстакада уже готова на 70%. В будущем сооружение, по задумке архитекторов, должно гармонично вписаться в современный облик района.

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