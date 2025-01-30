Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В 2025 году в Москве планируют открыть четвертый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Дорога протяженностью 28 километров будет включать подземные и надземные пешеходные переходы.

Как отметил Сергей Собянин, после завершения строительства жители ТиНАО получат доступ к современной бессветофорной магистрали. Интеграция трассы в Московский скоростной диаметр поможет развитию поселений.

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