Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 17:45

Новости

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении линий на дне Москвы-реки

Собянин объявил об открытии уникального ледового дворца на северо-западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду

Сергей Собянин открыл уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме

Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Собянин рассказал о переоборудовании 1 500 мастерских в московских колледжах

Новости часа: столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе откроют в 2025 году

В 2025 году в Москве планируют открыть четвертый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Дорога протяженностью 28 километров будет включать подземные и надземные пешеходные переходы.

Как отметил Сергей Собянин, после завершения строительства жители ТиНАО получат доступ к современной бессветофорной магистрали. Интеграция трассы в Московский скоростной диаметр поможет развитию поселений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоНаталия ШкодаРоман КарловКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика