Собянин: столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Энергетики проводят уникальные работы по обновлению кабельных линий под водами Москвы-реки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

К решению такой сложной технической задачи привлечены водолазы, буксиры, а также шаланды с гидромониторами. Сначала специалисты размывают дно, находят линию, демонтируют кабель с помощью лебедки, а затем прокладывают новый. Его вводят в эксплуатацию после успешных испытаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.