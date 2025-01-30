Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 12:15

Новости

Собянин: столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Собянин: столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Мэр Москвы: на Волоколамском шоссе построена новая школа

Новости часа: Собянин заявил о высоком интересе регионов к московской платформе "МосМедИИ"

Новости часа: на юго-западе Москвы построят современный жилой квартал

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на юго-западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится территория в Черемушках по программе КРТ

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на юго-западе Москвы

Собянин: завершено строительство школы на территории Тушинского аэродрома

Новости часа: на Волоколамском шоссе построена новая школа – Собянин

Энергетики проводят уникальные работы по обновлению кабельных линий под водами Москвы-реки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

К решению такой сложной технической задачи привлечены водолазы, буксиры, а также шаланды с гидромониторами. Сначала специалисты размывают дно, находят линию, демонтируют кабель с помощью лебедки, а затем прокладывают новый. Его вводят в эксплуатацию после успешных испытаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика