30 января, 12:15Новости
Собянин: столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки
Энергетики проводят уникальные работы по обновлению кабельных линий под водами Москвы-реки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
К решению такой сложной технической задачи привлечены водолазы, буксиры, а также шаланды с гидромониторами. Сначала специалисты размывают дно, находят линию, демонтируют кабель с помощью лебедки, а затем прокладывают новый. Его вводят в эксплуатацию после успешных испытаний.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.