Собянин: столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные энергетики продолжают обновлять кабельные линии под водами Москвы-реки, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Старые линии были проложены семь десятилетий назад и выработали свой ресурс. Заменяем их современными, с необходимой пропускной способностью. Это увеличит надежность электроснабжения потребителей ЦАО и расширит возможности для присоединения новых потребителей, что в том числе важно для развития малого и среднего бизнеса в городе", – написал мэр города.

До этого рабочие переложили 4 кабельные линии возле парка "Зарядье", между Москворецкой и Раушской набережными. В декабре 2024 года удалось смонтировать еще 3 линии между Болотной и Якиманской набережными. Позже специалисты обновили 2 подводные линии кабеля между Кремлевской и Софийской набережными.

"Сейчас работы идут в районе Большого Устьинского моста", – отметил градоначальник.

К решению такой технически сложной задачи привлекаются водолазы, буксиры, шаланды с гидромониторами. Сначала рабочие размывают дно, находят кабель и демонтируют линию при помощи лебедки. После этого прокладывается новый кабель.

С начала 2024 года на территории ТиНАО было построено два объекта инженерной инфраструктуры и завершена основная часть реконструкции на еще одном. Специалисты возвели новые ливневые очистные сооружения у городского вокзала Корниловская, реконструировали плотину в Щербинке, а также починили очистные сооружения в районе Южное Бутово.

