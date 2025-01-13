Завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

С начала 2024 года на территории ТиНАО было построено два объекта инженерной инфраструктуры, еще на одном, находящемся в Южном Бутове, была завершена основная часть работы по реконструкции. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Минувшим летом построили ливневые очистные сооружения на территории городского вокзала Корниловская – возле одноименной станции метро. Также подошло к концу сооружение плотины на реке Десне в Щербинке. Кроме того, на сегодня завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в районе Южное Бутово", – отметил вице-мэр.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что реконструкция даст возможность увеличить надежность функционирования системы водоотведения районов Северное и Южное Бутово, Щербинка и некоторых других, а также позволит повысить производительность объекта с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки.

"Ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции, были произведены в России, диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения", – добавил Бирюков.

Кроме того, руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что важность реконструкции сооружений заключается в обеспечении приема и очистки дополнительного объема сточных вод, а также в минимизации возможного проникновения токсичных веществ в атмосферу.

Ранее специалисты реконструировали очистные сооружения "Яковлево" и построили новую канализационно-насосную станцию в ТиНАО. Производительность станции составила пять тысяч кубометров в сутки. При ее возведении использовались современные технологии, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.

Помимо этого, специалисты смонтировали высокомощные газоочистные установки для исключения неприятных запахов и установили энергоэффективное насосное оборудование для снижения затрат на электроэнергию. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений.

