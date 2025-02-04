Сергей Собянин принял участие в заседании коллегии прокуратуры Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Москвы. На встрече были подведены результаты работы ведомства за 2024 год, а также определены цели по поддержанию законности и общественного порядка на текущий год, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе заседания градоначальник поблагодарил прокуратуру за поддержку в решении задач, направленных на достижение национальных целей, определенных президентом России Владимиром Путиным. Также он отметил работу прокуратуры, которая послужила на благо государства, россиян и москвичей.

"Надеюсь, что наше сотрудничество будет таким же плодотворным в дальнейшем", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, он обозначил главные проблемы, требующие совместной работы прокуратуры, других силовых структур и городских властей. В ближайшее время ведомства будут ликвидировать телефонное и цифровое мошенничество, нелегальную миграцию, поддерживать соблюдение прав работников, полноту и своевременность налоговых платежей, бороться с терроризмом и экстремизмом.

Ранее мэр высоко оценил работу столичной полиции, приняв участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве.

Мэр поблагодарил сотрудников полиции за работу и отметил, что 2024 год был непростым, как для города в целом, так и для ведомства. В Москве, как и в России, тревожную обстановку создавало нарастание террористических угроз, формирующихся киевским режимом. Однако московская полиция справилась со всеми вызовами.