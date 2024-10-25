Раскрываемость дел об изнасилованиях в Москве достигла 100%

Фото: Следственный комитет РФ

Раскрываемость дел об изнасилованиях в Москве составила 100% с января по сентябрь 2024 года. Об этом заявили на расширенном совещании ГСУ Следственного комитета России по столице по итогам работы за девять месяцев, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя ГСУ СКР по Москве генерал-майора юстиции Андрея Стрижова, благодаря принятым профилактическим мерам в целом снизилось количество зарегистрированных преступлений в городе.

Он добавил, что раскрываемость по делам об убийствах составила 96%, об умышленном причинении тяжкого вреда со смертельным исходом – 98,4%. Кроме того, Стрижов обратил внимание на позитивную динамику работы по возмещению ущерба.

В частности, с начала года в ходе расследования уголовных дел московскими следователями удалось возместить государству и другим потерпевшим от преступлений ущерб на сумму 45,2 миллиарда рублей. Это 71% от причиненного ущерба. Путем наложения ареста удалось вернуть около 13,3 миллиарда рублей.

Генерал-майор подчеркнул необходимость продолжить работу по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также особое внимание уделить работе по расследованию преступлений в сфере незаконной миграции.

По его словам, за девять месяцев возбуждено 208 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконной миграции, совершенных гражданами России. За аналогичный период прошлого года было возбуждено всего 37 таких дел.

В прошлом году российские правоохранители достигли исторического максимума в раскрытии дел об убийствах и покушениях на убийство – 99%.

Кроме того, сообщалось, что в стране раскрывается свыше 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев. Кроме того, в России повысилась раскрываемость грабежей и краж.

