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Российские правоохранители раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство – это исторический максимум, сообщается в телеграм-канале МВД РФ со ссылкой на слова представителя ведомства Ирины Волк.

"Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%", – подчеркнула она.

По ее словам, на сегодняшний день в стране раскрывается свыше 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев. Кроме того, в РФ повысилась раскрываемость грабежей и краж.

Ранее сообщалось, что с 2014 года Следственный комитет России возбудил более 1,8 тысячи уголовных дел по фактам преступлений украинской стороны. По словам председателя СК Александра Бастрыкина, фигурантами стали представители военного и политического руководства Украины, а также силовых структур этого государства.