В районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды появятся первые шумомеры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые автоматические шумомеры для привлечения к ответственности за нарушения уровня шума установят в районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды, рассказал замруководителя по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

По его словам, тестирование сервиса начиналось именно в этом месте, поэтому установку первого комплекса решили осуществить там же.

Дальнейшие системы планируют возводить в тех местах, где горожане чаще всего сталкиваются с проблемой шума, например у рек или где люди снимают яхты, суда и громко слушают музыку.

"Мы в таких местах точно будем ставить, где есть жалобы. И, конечно же, спальные районы", – цитирует Чернова Агентство "Москва".

Специалисты также собираются определить пул точных мест, где комплексы измерения уровня шума будут установлены приоритетно и, как подчеркнул Чернов, будут находиться постоянно. При этом установка системы будет происходить в заявительном порядке, и изначально комплексов будет всего 30.

В конце января в Москве разработали камеру-шумомер под названием "Эфир". Она способна вычислить машину и мотоцикл с громкой музыкой или неисправным глушителем, которые не дают спать москвичам.

Этот инновационный комплекс измеряет уровень шума с высокой точностью – от 60 до 120 децибелов. Кроме того, он может фиксировать нарушения даже в сложных погодных условиях. За это нарушители могут получить штраф до 30 тысяч рублей.

