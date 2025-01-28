28 января, 22:45Транспорт
"Мой район. Новости": в столице разработали камеру-шумомер под названием "Эфир"
В столице разработали камеру-шумомер под названием "Эфир". Она способна вычислить машину и мотоцикл с громкой музыкой или неисправным глушителем, которые не дают спать москвичам.
Первые пациенты получат российскую онковакцину в сентябре. Предполагается, что препарат для них будет бесплатным. Его разрабатывают несколько центров, в том числе центр имени Гамалеи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.