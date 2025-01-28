Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 22:45

Транспорт

"Мой район. Новости": в столице разработали камеру-шумомер под названием "Эфир"

"Мой район. Новости": в столице разработали камеру-шумомер под названием "Эфир"

Владимиру Путину презентовали предсерийный автомобиль Lada Iskra

Подготовка самокатов к сезону началась в Москве

Таможня начала выставлять автовладельцам счета за заниженную стоимость при растаможке

Таможня потребовала владельцев импортных авто доплатить утильсбор

Число заболевших COVID-19 в Москве за неделю составило более 1,2 тыс человек

В России планируют установить лимиты цен на авиабилеты

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 января

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 28 января

В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО

В столице разработали камеру-шумомер под названием "Эфир". Она способна вычислить машину и мотоцикл с громкой музыкой или неисправным глушителем, которые не дают спать москвичам.

Первые пациенты получат российскую онковакцину в сентябре. Предполагается, что препарат для них будет бесплатным. Его разрабатывают несколько центров, в том числе центр имени Гамалеи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортмедицинаобществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика