"Мой район. Новости": в столице разработали камеру-шумомер под названием "Эфир"

В столице разработали камеру-шумомер под названием "Эфир". Она способна вычислить машину и мотоцикл с громкой музыкой или неисправным глушителем, которые не дают спать москвичам.

Первые пациенты получат российскую онковакцину в сентябре. Предполагается, что препарат для них будет бесплатным. Его разрабатывают несколько центров, в том числе центр имени Гамалеи.

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