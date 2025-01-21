Самый дорогой авиабилет из Москвы в новогодние праздники был куплен за 2 млн рублей

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Стоимость самого дорогого авиабилета из Москвы в новогодние праздники составила 2 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу одного из сервисов по бронированию билетов.

Речь идет о перелете первым классом авиакомпании Emirates на кипрский курорт Ларнаку. В свою очередь, самым дешевым стал билет на рейс Москва – Санкт-Петербург, купленный менее чем за 2 тысячи рублей.

По данным сервиса, 61% от общего числа бронирований в период новогодних каникул составили внутренние направления, а 39% приходится на зарубежные рейсы. Самыми популярными в праздники стали перелеты в Петербург, Сочи и Калининград – 12, 9 и 6% от всех внутренних бронирований соответственно. Также спросом у москвичей пользовались рейсы в Махачкалу и Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Ереван (9%), Стамбул (7%), Дубай (7%), Ташкент (6%), а также индонезийский Денпасар (5%).

Для самой Москвы 2024 год стал самым рекордным по числу туристов из России. За 9 месяцев прошлого года город посетили 17,8 миллиона человек, что на 7% больше аналогичного показателя 2023 года. Больше всего туристов приезжает из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области, Татарстана и Саратовской области.

