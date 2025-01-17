Для Москвы 2024 год стал рекордным по числу туристов из других регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

2024 год для Москвы стал самым рекордным по числу туристов из регионов России, рассказал председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что 17,8 миллиона гостей зафиксировали в столице за последние 9 месяцев, а прирост к предыдущему году достиг 7%.

Больше всего туристов, по заявлению Козлова, приезжают из Центрального федерального округа, Санкт-Петербурга, с юга России – Краснодарского края и Ростовской области, из Татарстана, Саратовской области.

Он также отметил рост числа туристов из отдаленных регионов за счет развития транспортного сообщения и федеральной поддержки в его организации.

"И приятно видеть, что у нас большой рост показывают регионы Сибири. Так, например, чаще всего в первом полугодии 2024 московские рестораны посещали жители Тюменской области", – заявил председатель комитета по туризму.

Он надеется, что к 2030 году каждый россиянин смог хотя бы раз посетить столицу.

Ранее Сергей Собянин заявил, что вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза. На прошедших новогодних выходных столицу посетили 7 миллионов гостей.

Туристы приезжали из ближайших Армении и Белоруссии, а также из Китая, Индонезии, Таиланда и других стран.

