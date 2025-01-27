В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей

В России начали аннулировать регистрацию автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. По данным СМИ, причина состоит в занижении стоимости машин в документах для экономии на таможенных платежах. Теперь Федеральная таможенная служба требует от владельцев доплатить сотни тысяч рублей.

В списках должников числятся тысячи человек. При этом многие владельцы утверждают, что не знали о схемах брокеров и покупали автомобили по реальной рыночной стоимости.

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