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27 января, 19:30

Транспорт

В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей

В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей

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В России начали аннулировать регистрацию автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. По данным СМИ, причина состоит в занижении стоимости машин в документах для экономии на таможенных платежах. Теперь Федеральная таможенная служба требует от владельцев доплатить сотни тысяч рублей.

В списках должников числятся тысячи человек. При этом многие владельцы утверждают, что не знали о схемах брокеров и покупали автомобили по реальной рыночной стоимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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