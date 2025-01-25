Правила пользования метро обновили в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правила пользования столичным метрополитеном обновили. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки еще безопаснее и комфортнее. Например, обновили условия провоза самокатов, велосипедов и животных", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Так, пассажиров просят не передвигаться на велосипедах, самокатах и любых других средствах в пределах станций и в подземных переходах метро. Перевозить средства индивидуальной мобильности нужно в чехлах, кроме детских, уточнили в ведомстве.

Нельзя самим открывать двери вагонов или мешать их закрытию. Входить и выходить нужно после полного открытия дверей.

Также пассажирам напомнили о запрете курения в метро, в том числе электронных устройств.

Смотреть видео и слушать аудио следует только в наушниках, чтобы не мешать другим, подчеркнули в департаменте.

Пассажиры с животными должны использовать специальные переноски для транспортировки питомцев. Однако это требование не распространяется на собак-проводников на поводке.

Между тем в районе Гольяново стартовала подготовка к строительству новой станции метро Арбатско-Покровской линии. Станция "Гольяново" появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и станет конечной. Открытие улучшит транспортную доступность для 160 тысяч человек, а также разгрузит Щелковское шоссе. Окончание работ запланировано на 2028 год.

