В Гольянове начали подготовку к строительству станции метро

В районе Гольяново стартовала подготовка к строительству новой станции метро Арбатско-Покровской линии. Станция "Гольяново" появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и станет конечной на участке от станции "Щелковская".

Станцию мелкого заложения построят на глубине 17 метров. Протяженность нового участка составит около двух километров. Открытие планируется в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.