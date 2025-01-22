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22 января, 07:00

Транспорт

В Гольянове начали подготовку к строительству станции метро

В Гольянове начали подготовку к строительству станции метро

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В районе Гольяново стартовала подготовка к строительству новой станции метро Арбатско-Покровской линии. Станция "Гольяново" появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и станет конечной на участке от станции "Щелковская".

Станцию мелкого заложения построят на глубине 17 метров. Протяженность нового участка составит около двух километров. Открытие планируется в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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