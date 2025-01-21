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Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января. Размер платы будет зависеть от класса транспортного средства и расстояния, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорога, длина которой 16,1 километра, была открыта 17 декабря 2024 года, и с этого момента по ней проехали более 400 тысяч автомобилей.

Там расположены 5 участков и действует система безбарьерной оплаты проезда. В ведомстве уточнили, что ознакомиться с тарифами и оплатить проезд можно через личный кабинет на сайте оператора скоростной дороги. Вместе с тем с 1 февраля горожанам станет доступна возможность оплаты по транспондеру.

Между тем с 1 февраля также подорожает тариф госсистемы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным дорогам "Платон" на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр. Сейчас в системе зарегистрированы более 861 тысячи грузоперевозчиков и свыше 1,915 миллиона автомобилей массой больше 12 тонн.

Вместе с тем правительство России продлило право на бесплатный проезд по платным федеральным трассам для владельцев электроавтомобилей отечественного производства до конца года.

