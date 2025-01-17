Росавтодор проиндексирует тариф в системе "Платон"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Тариф госсистемы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля подорожает на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр, сообщила пресс-служба Росавтодора на сайте.

По данным ведомства, сейчас в системе зарегистрированы более 861 тысячи грузоперевозчиков и свыше 1,915 миллиона автомобилей массой больше 12 тонн. При этом 25% из них принадлежат зарубежным логистическим компаниям.

Благодаря внесению платы через госсистему в Федеральный дорожный фонд на начало текущего года поступило свыше 300 миллиардов рублей, из них 52,627 миллиарда – в 2024-м, пояснили в Росавтодоре.

Эти деньги позволили в прошлом году отремонтировать более 485 километров дорог в 28 российских регионах, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог, говорится в публикации.

Ранее правительство России продлило право на бесплатный проезд по платным федеральным трассам для владельцев электроавтомобилей отечественного производства до конца года.

В перечень таких дорог попали М-1 "Беларусь" (в том числе обход Одинцова), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД. Бесплатно проехать по этим трассам на электрокарах могут физические и юридические лица, а также предприниматели.