Кабмин продлил бесплатный проезд по платным трассам для российских электрокаров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правительство России продлило право на бесплатный проезд по платным федеральным трассам для владельцев электрокаров отечественного производства до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития.

В министерстве добавили, что речь идет о продукции липецкого завода "Моторинвест", выпускающего электромобили под брендом Evolute, Московского автомобильного завода "Москвич", электрогрузомобилей от компании "ЭМ-Рус", моделей "Газель e-NN", "Газель e-City" от Горьковского автомобильного завода, Lada e-Largus, Lada Ellada, "Амберавто А5" от предприятия "Автотор" (Калининград).

В список для бесплатного проезда включены М-1 "Беларусь" (включая Обход Одинцова), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток", Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

По условиям акции воспользоваться правом могут не только физические лица, но и юридические, а также предприниматели.

Эксперимент стартовал в марте 2023 года. До конца 2024 года к акции подключились более 10,6 тысячи человек. За это время по платным трассам было совершено более 1,1 миллиона проездов.

Между тем продажи электромобилей в России выросли более чем на четверть в 2024 году. Россиянами было куплено почти 18 тысяч новых автомобилей, среди которых отечественные "Москвич" и Evolute, китайский Zeekr, а также Volkswagen, Tesla, Ora и Honda.

