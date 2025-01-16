16 января, 07:15Экономика
Продажи электромобилей выросли более чем на четверть в России в 2024 году
Продажи электромобилей в России показали рекордный результат. В 2024 году было куплено почти 18 тысяч новых экологичных машин, что более чем на четверть выше, чем годом ранее.
В тройку лидеров вошли "Москвич", у которого отмечен трехкратный рост продаж. Кроме того, хорошо продавался отечественный Evolute, китайский Zeekr, а также Volkswagen, Tesla, Ora и Honda.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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