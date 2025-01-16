Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 07:15

Экономика

Продажи электромобилей выросли более чем на четверть в России в 2024 году

Продажи электромобилей выросли более чем на четверть в России в 2024 году

Новости часа: Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

США частично разрешили операции с рядом российских банков

"Деньги 24": какие изменения ждут самозанятых в 2025 году

Новости часа: мэр Москвы увеличил нормативы финансирования детских садов и школ

Арендные квартиры подешевели в Москве

"Деньги 24": куда можно выгодно вложить свободные финансовые средства

Промышленных роботов начали выпускать в Москве

Налог на прибыль компаний вырос до 25%

В Центробанке опровергли слухи о заморозке вкладов

Продажи электромобилей в России показали рекордный результат. В 2024 году было куплено почти 18 тысяч новых экологичных машин, что более чем на четверть выше, чем годом ранее.

В тройку лидеров вошли "Москвич", у которого отмечен трехкратный рост продаж. Кроме того, хорошо продавался отечественный Evolute, китайский Zeekr, а также Volkswagen, Tesla, Ora и Honda.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатранспортвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика