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Новости

26 сентября, 10:20

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"Мой район. Новости": 7 роботических систем для операций появились в онкоклиниках столицы

"Мой район. Новости": 7 роботических систем для операций появились в онкоклиниках столицы

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В ведущих онкологических клиниках столицы появились семь новых роботических систем для проведения операций. В 2024 году высокотехнологичное лечение получат более двух тысяч москвичей, среди них – пациенты больницы имени Юдина в Донском районе.

На операциях врачам помогает робот, движения которого в семь раз превышают точность человеческой руки. Врач управляет комплексом и видит оперируемый участок в трехмерной проекции. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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