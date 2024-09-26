"Мой район. Новости": 7 роботических систем для операций появились в онкоклиниках столицы

В ведущих онкологических клиниках столицы появились семь новых роботических систем для проведения операций. В 2024 году высокотехнологичное лечение получат более двух тысяч москвичей, среди них – пациенты больницы имени Юдина в Донском районе.

На операциях врачам помогает робот, движения которого в семь раз превышают точность человеческой руки. Врач управляет комплексом и видит оперируемый участок в трехмерной проекции. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

