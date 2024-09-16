Центр женского здоровья на улице Яблочкова будет оказывать весь спектр медпомощи

Центр женского здоровья на улице Яблочкова готовится встречать своих первых пациенток. В новом трехэтажном здании будут оказывать весь спектр медпомощи для женщин: от профилактики и лечения заболеваний репродуктивной системы до планирования и ведения беременности. Все самые современные методы лечения будут объединены под одной крышей.



Медучреждение будет работать по новому стандарту оказания акушерско-гинекологической помощи. В смену оно сможет принимать до 400 пациенток.

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