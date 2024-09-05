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05 сентября, 09:35

Мэр Москвы

Собянин: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Семь новых роботических систем для проведения операций появилось в ведущих столичных онкологических клиниках. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что современное оборудование установили в ММКЦ "Коммунарка", МГОБ № 62, Онкоцентре № 1 ГКБ имени Юдина, ММНКЦ имени Боткина и МКНЦ имени Логинова. Это, по его словам, значительно расширило возможности врачей.

Также в этом году высокотехнологичное лечение получат свыше двух тысяч онкологических пациентов. Роботизированная хирургия является одним из передовых направлений в московской медицине. Ее основное преимущество – высокая точность и минимальная травматичность, указал Собянин.

В последние годы в городе реализуется программа по переоснащению больниц и поликлиник, напомнил градоначальник. Всего поставлено 50 тысяч единиц современной медтехники. Столько же столица собирается приобрести к 2028 году.

Ранее сообщалось, что на территории Международного медицинского кластера в центре инноваций "Сколково" рабочие продолжают строить два новых корпуса для Московской городской онкологической больницы. Один из них будет иметь амбулаторно-стационарный профиль, а в помещениях второго корпуса разместят операционное и реанимационное отделения больницы. Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

Пациенты столичных онкологических клиник выбрали лучший стационар для лечения

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