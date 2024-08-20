Собянин рассказал о медицинских разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве работают свыше 300 производителей препаратов, медицинских изделий и медтехники. Одной из главных площадок для размещения фармпредприятий стала ОЭЗ "Технополис "Москва", рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, общая площадь фармацевтических и медицинских компаний, расположившихся на территории особой экономической зоны, превышает 300 тысяч квадратных метров.

Мэр отметил, что одна из них – компания-резидент "Акрус Биомед". Предприятие занимается разработкой первых продуктов на основе научной разработки Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН. Собянин рассказал, что продукты представляют собой биологический и дермальный эквиваленты кожи, которые применяются для лечения ожогов и длительно незаживающих ран.

После выхода такая "живая кожа" будет поставляться в столичные и российские клиники, ожоговые центры и центры медицины катастроф.

В свою очередь, созданием стендового образца мобильного аппарата высокочастотной вентиляции легких занимается компания-резидент "Хирана+", продолжил мэр. Данный аппарат будет применяться при транспортировке больных в машине скорой помощи или в санитарном вертолете, а также при лечении в условиях стационара.

Кроме того, стартовал серийный выпуск новых моделей паровых стерилизаторов от компании-резидента "ТЗМОИ". Соответствующие устройства предназначены для обработки медицинских инструментов и материалов. Разработка снизит потребление воды на 20%. Собянин обратил внимание, что сами стерилизаторы управляются при помощи удобных и интуитивно понятных сенсорных панелей.

Между тему сейчас компания "Оксикор" готовит запуск производства первого российского оксигенатора – устройства, которое насыщает кровь кислородом, удаляя из нее углекислый газ. Прибор будет использоваться во время кардиохирургических операций, при тяжелых пневмониях, развитии острой сердечной и дыхательной недостаточности, добавил мэр.

Тем временем фирма "Медплант" изготовила 12 медизделий, которыми оснастили столичные и российские машины скорой помощи, заявил Собянин. С 1 сентября она будет также поставлять жгуты и медицинские ножницы в аптечки для оказания первой помощи на транспортной инфраструктуре.

Также в этом году на площадке "Алабушево" специалисты возвели завод по выпуску отечественных глюкометров предприятия "Элта". Компания обеспечит столичных и российских пациентов системой мониторинга уровня сахара в крови, которая синхронизирована с мобильным приложением и передает данные лечащему врачу.

Еще мэр упомянул компанию-резидента "Спутник Технополис". Она в прошлом году открыла научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Накануне Боткинская больница получила статус Московского многопрофильного научно-клинического центра. За последние годы специалисты провели переоснащение клиники, а также построили новый корпус и полностью реконструировали существующие.

На их базе были созданы специализированные медцентры. На сегодня в Боткинской больнице оказывают все виды высокотехнологичной помощи: от роботических операций до трансплантации органов.