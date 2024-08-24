24 августа, 09:30Город
Боткинская больница оказывает помощь пациентам с применением роботов
Недавно Боткинская больница получила статус многопрофильного научно-клинического центра, что дало ей мощный импульс к развитию.
В настоящее время на базе учреждения работают 13 специализированных центров, где пациенты получают высоко-технологичную помощь, в том числе, с применением роботов. В больнице были проведены свыше ста тысяч операций, а также началось масштабное переоснащение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.