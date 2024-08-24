Боткинская больница оказывает помощь пациентам с применением роботов

Недавно Боткинская больница получила статус многопрофильного научно-клинического центра, что дало ей мощный импульс к развитию.

В настоящее время на базе учреждения работают 13 специализированных центров, где пациенты получают высоко-технологичную помощь, в том числе, с применением роботов. В больнице были проведены свыше ста тысяч операций, а также началось масштабное переоснащение.

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