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24 августа, 09:30

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Боткинская больница оказывает помощь пациентам с применением роботов

Боткинская больница оказывает помощь пациентам с применением роботов

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Недавно Боткинская больница получила статус многопрофильного научно-клинического центра, что дало ей мощный импульс к развитию.

В настоящее время на базе учреждения работают 13 специализированных центров, где пациенты получают высоко-технологичную помощь, в том числе, с применением роботов. В больнице были проведены свыше ста тысяч операций, а также началось масштабное переоснащение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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