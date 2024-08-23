Сергей Собянин: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Оборот столичного ИТ-сектора за первую половину 2024 года превысил два триллиона рублей. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в сопоставимых ценах.

С чем связан спрос на ИТ-решения, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, причина кроется в активном развитии отечественных приложений и автоматизации бизнес-процессов.

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