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23 августа, 17:15

Новости

Сергей Собянин: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Сергей Собянин: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

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Оборот столичного ИТ-сектора за первую половину 2024 года превысил два триллиона рублей. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в сопоставимых ценах.

С чем связан спрос на ИТ-решения, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, причина кроется в активном развитии отечественных приложений и автоматизации бизнес-процессов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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