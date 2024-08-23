Лаборатория для контроля качества глюкометров и тест-полосок открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве создали независимую лабораторию, сотрудники которой будут контролировать качество глюкометров и тест-полосок, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что город обеспечивает москвичей с диабетом специальными тест-полосками, необходимыми для отслеживания уровня глюкозы, на протяжении многих лет. При этом с 2023 года льготные категории горожан также начали получать бесплатные глюкометры.

"Для контроля качества этих медизделий и расходников мы на базе столичного департамента здравоохранения открыли уникальную независимую лабораторию. Это позволит централизовать процесс проверки, сделать его быстрее и надежнее", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.

Медицинские изделия и расходные материалы из партий, которые успешно прошли испытания, получают все льготные категории москвичей. За счет такой меры удается существенно сократить риск ошибок при самостоятельном замере уровня глюкозы и приеме лекарств.

Точность показаний системы связана как с самим глюкометром, так и с тест-полосками. Они одноразовые и по мере расходования должны заменяться такими же. При этом каждый новый набор тест-полосок производится с применением другого технологического процесса и реагентов из новой партии. Отличаться могут также условия их хранения и транспортировки.

Эти обстоятельства приводят к тому, что каждая новая партия может обладать различными характеристиками. В связи с этим они могут показывать разные результаты измерения на одном и том же глюкометре при идентичном составе крови.

До создания лаборатории испытания глюкометров и тест-полосок проводили сами производители в рамках внутреннего контроля качества своей продукции. Как правило, исследования проводились на базе лабораторий предприятий. Качество устройств проверялось и при регистрации медицинского изделия Росздравнадзором.

При этом компетентность созданной в Москве независимой лаборатории и право на контроль за глюкометрами и тест-полосками были подтверждены Федеральной службой по аккредитации. Ее сотрудники начнут проводить испытания продукции на специально подготовленных образцах донорской крови, которая содержит семь уровней концентрации глюкозы. Деятельность лаборатории даст возможность оперативно проверять точность глюкометров и тест-полосок.

Кроме того, глюкометры, которые выдаются нуждающимся в них москвичам, могут быть подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Такая практика позволяет врачу наблюдать за изменениями уровня глюкозы и следить за состоянием пациента между приемами.

При возникновении значительных отклонений медик приглашает больного на внеплановый визит, чтобы узнать о причинах ухудшения состояния. В случае необходимости пациента могут направить на дополнительные обследования или скорректировать его терапию.

В общей сложности с начала 2024 года пациенты с диабетом получили 51 миллион тест-полосок и свыше 60 тысяч новых глюкометров. Обратиться за ними горожане могут по назначению врача. Устройства им выдадут в аптечных пунктах при поликлиниках.

Ранее к столичной платформе "МосМедИИ" подключились еще четыре российских региона. Теперь пользоваться сервисами искусственного интеллекта для обработки лучевых исследований могут медики из шести субъектов РФ.

