Оборот предприятий фармацевтической отрасли Москвы вырос более чем на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оборот промышленных предприятий фармацевтической отрасли Москвы за шесть месяцев 2024 года превысил 242,2 миллиарда рублей, сообщила заммэра города, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Вице-мэр обратила внимание, что фармацевтическое производство относится к числу лидирующих отраслей промышленности Москвы. На нее приходится свыше 7% оборота неэнергетического сектора обрабатывающих производств города. Действующие в столице фармкомпании на фоне импортозамещения работают над расширением производства и наращивают выпуск лекарств, в том числе тех, которые могут стать конкурентами для импортных медикаментов.

"В январе – июне 2024 года оборот столичной фарминдустрии вырос более чем на 20% в сопоставимых ценах. <...> По итогам первого полугодия 2024-го доля Москвы в общем обороте российских фармпроизводителей составила почти треть", – подчеркнула Багреева.

При этом производители лекарств и медицинских материалов сумели обеспечить более 77% оборота отрасли, что соответствует 187,3 миллиарда рублей. Данный показатель на 18,8% превысил тот, что был зафиксирован за первые полгода 2023-го. Вместе с тем почти 23%, то есть около 55 миллиардов рублей, заработали производители фармацевтических субстанций. Таким образом их результаты в 2024-м превысили прошлогодний показатель на 25,5%.

Почти 90% оборота московской фарминдустрии приходится на крупный и средний бизнес. Так, по прошествии первых шести месяцев текущего года он достиг 215,3 миллиарда рублей. Эта сумма на 31,2% превысила показатель, зафиксированный за тот же период прошлого года.

"По поручению Сергея Собянина город улучшает инвестиционный климат для промышленников. Фармацевтическая отрасль в Москве устойчиво растет на протяжении длительного времени. Так, за пять лет выпуск лекарств и медизделий в столице увеличился в 3,7 раза", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, в настоящий период в городе работает свыше 300 предприятий по производству лекарственных средств, медицинской техники и изделий. Специалисты активно занимаются научными исследованиями. Ликсутов подчеркнул, что данные компании вносят существенный вклад в рост доли отечественных препаратов на российском рынке, что, в свою очередь, способствует укреплению суверенитета государства в этой области.

При этом развитие столичной фарминдустрии является результатом эффективной совместной работы бизнеса и правительства Москвы. Действующие в этой области компании могут пользоваться широким комплексом мер поддержки. К ним относится и льготное кредитование на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Также фармацевтический бизнес может претендовать на льготную ставку аренды земли при локализации производств.

Кроме того, на производителей лекарств и медицинских изделий приходится половина из 22 заключенных столицей офсетных контрактов.

Между тем в Москве работают свыше 300 производителей препаратов, медицинских изделий и медтехники, рассказал Сергей Собянин. Одной из главных площадок для размещения фармпредприятий стала ОЭЗ "Технополис "Москва". По словам градоначальника, общая площадь фармацевтических и медицинских компаний, расположившихся на территории особой экономической зоны, превышает 300 тысяч квадратных метров.