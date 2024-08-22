Собянин: новая поликлиника в Академическом районе откроется до конца года

Более тысячи пациентов в день смогут принимать врачи столичной поликлиника № 11 после переезда в новое головное здание. Семиэтажный корпус построили в Академическом районе. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

На данный момент там монтируют медицинское оборудование, а открытие планируют до конца 2024 года. В новой поликлинике будут следить за здоровьем более 80 тысяч пациентов – это жители Академического, Ломоносовского, Гагаринского, Обручевского и Черемушкинского районов.

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