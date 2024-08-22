Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 07:15

Новости

Собянин: новая поликлиника в Академическом районе откроется до конца года

Собянин: новая поликлиника в Академическом районе откроется до конца года

Новости часа: Собянин заявил, что число площадок программы реновации превысило 630

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Собянин: объем промпроизводства в Москве за первое полугодие вырос на 20%

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Собянин: новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года

Новости час: новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА

Более тысячи пациентов в день смогут принимать врачи столичной поликлиника № 11 после переезда в новое головное здание. Семиэтажный корпус построили в Академическом районе. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

На данный момент там монтируют медицинское оборудование, а открытие планируют до конца 2024 года. В новой поликлинике будут следить за здоровьем более 80 тысяч пациентов – это жители Академического, Ломоносовского, Гагаринского, Обручевского и Черемушкинского районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинавидеоНика КараваеваМаксим ШаманинЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика