Станция "Саларьево" была временно закрыта из-за задымления

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В ходе испытаний силового кабеля на станции "Саларьево" Сокольнической линии метро произошло задымление, из-за которого она была временно закрыта для пассажиров по требованию МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

Задымление было зафиксировано в блоке служебных помещений станции. После этого на протяжении некоторого времени поезда проезжали ее без остановки. Однако задымление было оперативно ликвидировано, и станция вернулась к штатному режиму работы.

По данным пресс-службы метро Москвы, инцидент не представлял угрозы для безопасности пассажиров и движения поездов. Причины произошедшего будут установлены специальной комиссией.

Ранее по требованию правоохранителей временно закрывали станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро. Через некоторое время ее открыли для входа и выхода пассажиров. После этого посадка и высадка из вагонов производилась в штатном режиме, а движение поездов на ветке продолжилось по графику.

