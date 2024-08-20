Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 10:49

Транспорт

"Черкизовская" красной линии метро работает штатно после поступления воды в вестибюль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция "Черкизовская" красной линии столичного метрополитена работает в обычном режиме после поступления воды в вестибюль, рассказали в пресс-службе подземки.

"Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Ранее было зафиксировано поступление воды в вестибюль станции из-за нарушения герметичности трубы водоснабжения со стороны города. Службы метрополитена оперативно устранили причину", – передает Агентство "Москва" сообщение.

Сейчас сотрудники приступили к уборке.

Ранее станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по требованию правоохранителей. Поезда проезжали ее без остановки.

Через некоторое время станцию открыли для входа и выхода пассажиров. Посадка и высадка вернулась к обычному режиму.

Движение поездов приостановят на участке Сокольнической линии с 24 по 28 августа

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