20 августа, 10:49Транспорт
"Черкизовская" красной линии метро работает штатно после поступления воды в вестибюль
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станция "Черкизовская" красной линии столичного метрополитена работает в обычном режиме после поступления воды в вестибюль, рассказали в пресс-службе подземки.
"Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Ранее было зафиксировано поступление воды в вестибюль станции из-за нарушения герметичности трубы водоснабжения со стороны города. Службы метрополитена оперативно устранили причину", – передает Агентство "Москва" сообщение.
Сейчас сотрудники приступили к уборке.
Ранее станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно закрыли по требованию правоохранителей. Поезда проезжали ее без остановки.
Через некоторое время станцию открыли для входа и выхода пассажиров. Посадка и высадка вернулась к обычному режиму.
Движение поездов приостановят на участке Сокольнической линии с 24 по 28 августа