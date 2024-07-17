Южный вестибюль станции "Улица 1905 года" временно закрывали по требованию МЧС

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Южный вестибюль станции "Улица 1905 года" (выход № 1) был временно закрыт по просьбе МЧС России, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Пассажиры могли пользоваться северным вестибюлем (выходы № 2–3).

По данным Дептранса, в настоящее время южный вестибюль штатно работает для входа и выхода. Кроме того, движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в графике.

Вестибюль "Улицы 1905 года" был временно закрыт из-за пожара на Пресненском Валу, который произошел в здании Центра цифровизации образования. Сейчас проезд по Пресненскому Валу в районе ЧП полностью перекрыт. На месте работают наряды ГАИ. Водителей призвали выбирать альтернативные варианты маршрута.

К тушению огня в центре Москвы привлечены более 100 специалистов и около 34 единиц техники. Также на месте происшествия задействован вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

В настоящее время площадь пожара на Пресненском Валу составляет 700 квадратных метров. По данным оперативных служб, из здания эвакуированы около 100 человек. Предварительно, никто в результате произошедшего не пострадал.

