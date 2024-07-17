17 июля, 20:39 (обновлено 17.07.2024 21:44)Транспорт
Южный вестибюль станции "Улица 1905 года" временно закрывали по требованию МЧС
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Южный вестибюль станции "Улица 1905 года" (выход № 1) был временно закрыт по просьбе МЧС России, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Пассажиры могли пользоваться северным вестибюлем (выходы № 2–3).
По данным Дептранса, в настоящее время южный вестибюль штатно работает для входа и выхода. Кроме того, движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в графике.
Вестибюль "Улицы 1905 года" был временно закрыт из-за пожара на Пресненском Валу, который произошел в здании Центра цифровизации образования. Сейчас проезд по Пресненскому Валу в районе ЧП полностью перекрыт. На месте работают наряды ГАИ. Водителей призвали выбирать альтернативные варианты маршрута.
К тушению огня в центре Москвы привлечены более 100 специалистов и около 34 единиц техники. Также на месте происшествия задействован вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
В настоящее время площадь пожара на Пресненском Валу составляет 700 квадратных метров. По данным оперативных служб, из здания эвакуированы около 100 человек. Предварительно, никто в результате произошедшего не пострадал.
Движение на Пресненском Валу временно перекрыли из-за пожара